Ángel Gaitán y el concejal Ángel Niño, cara a cara por las Zonas de Bajas Emisiones: “Debería estar aquí Almeida”

Hace unos días conocíamos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la que anulaba las Zonas de Bajas Emisiones en Madrid. Ángel Gaitán se dirigía entonces hacía el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y le recriminaba la existencia de estas zonas y la alta recaudación con las multas que imponen a los vehículos que no las cumplen por entrar en algunas zonas de la capital.

Una de las medidas del Ayuntamiento de Madrid con la que Gaitán ha sido más crítico es la elevada recaudación a través de las multas: “Ha habido ayuntamientos que han decidido no multar a la gente y sí mandar una carta informativa de que su vehículo está contaminando. Y ahí viene una cosa que no sé si tú te esperas hoy. De hecho, he traído este cartel por intentar echarte una mano…”, pronunciaba el experto del motor, mientras sacaba un cartel en el que se leía “busco trabajo” junto a una foto de Ángel Niño.