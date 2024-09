Ángel Gaitán, a Almeida, tras la anulación de las Zonas de Bajas Emisiones en Madrid por el TSJM: “Elimina este ahogo de tantísimos ciudadanos”

Ángel Gaitán, especialista del mundo del motor, lanza una petición a Almeida desde 'Horizonte'

Esta semana conocíamos la decisión del TSJM de anular las Zonas de Bajas Emisiones en Madrid

Tras conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulaba las zonas de bajas emisiones de la capital este martes, Ángel Gaitán manda un mensaje al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

El mensaje de Ángel Gaitán a Almeida:

“Te voy a dar un consejo: No recurras esta sentencia. Los coches pueden y deben seguir entrando a Madrid porque la gente no tiene dinero para comprar otros. No recurras, déjalo estar.

Te has equivocado. Prometiste una cosa, no la has cumplido. Estamos acostumbrados a que los políticos nos mintáis, pero tienes la oportunidad de parar ya.

No sigas haciendo trampas. Elimina de una vez por todas este ahogo que tienen tantísimos ciudadanos. De tu amigo (de Iker Jiménez) y de todos los ciudadanos que todos los días me escriben diciendo que no saben qué hacer.

Almeida, se acabaron las etiquetas, que ya está bien de etiquetas.

Que dejemos circular a la gente correctamente. Yo no quiero que nadie vaya contaminando a diestro y siniestro. El coche que contamine porque no esté bien, a por él. Pero la gente humilde, normal y trabajadora, ¿cómo le vas a hacer que se compre un coche, si encima cambiáis de idea de un día para otro?”