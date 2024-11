La sorpresa de María José al descubrir que su cita le recibe con una jota salmantina: se pone a bailar al ritmo de la canción

Luis , un ingeniero tecnológico jubilado de Salamanca, llega al restaurante del amor de 'First Dates' con un tambor y una gaita para impresionar a su cita y hacer de su interpretación una de las más increíbles que han habido en el programa: "Lo he traído para tocar una jota a mi chica cuando llegue".

Luis busca a una señora "normal", que sea de su edad, sensible, femenina y con la que se puedan llegar a entender . En cuanto escucha todo lo que le encanta de una mujer al soltero, Carlos Sobera se prepara para presentar a su cita y el ingeniero jubilado afina su tambor para recitar una jota.

"Me parece atractiva y me parece guapa", cuenta Luis al programa nada más conocer a su cita en 'First Dates'. Además, a María José también le ha parecido bastante atractivo el ingeniero jubilado. Así lo explica al programa: "Está muy bien afeitadito, tiene pelo... Un poquito de barriga, pero...".