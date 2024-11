El tonteo entre Mateo, el bartender de 'First Dates' y Laura Boado: "¿Te gustaría tener una cita conmigo?"

'First Dates' ha cumplido este lunes sus 2.000 programas y además de habernos dejado citas y momentos espectaculares, con pedidas de matrimonio, 'sí quieros' y hasta relaciones que ya nunca más volveremos a ver, Mateo (bartender de 'First Dates') y Laura Boado , recepcionista y camarera del programa de Cuatro, han aprovechado también para tener su particular cita.

"Mira, te soy sincera. Desde mi casa yo lo veía y decía: 'Pff, no sé'. Pero ahora que estoy aquí te digo que sí, porque siempre pasan cosas tan bonitas que no tengo ninguna duda", señalaba la camarera de 'First Dates' Laura Boado. Por su parte, Mateo confesaba lo siguiente: "Pues yo, después de tantos años trabajando aquí y ver tanta gente enamorarse, tendría dos, no una".