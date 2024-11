"La de Platania, la de una pareja mayor...": Carlos Sobera escoge las citas más 'míticas' de 'First Dates'

El restaurante de 'First Dates' ha llenado sus mesas durante estos años con miles de citas dispuestas a encontrar a su media naranja. Carlos Sobera, el presentador del formato de éxito, ha sido partícipe de muchas de ellas, aunque reconoce que hay algunas que le han marcado más que otras.

Con motivo de la celebración del programa 2000 de 'First Dates', Sobera ha reflexionado sobre el amor y lo difícil que resulta en ocasiones encontrar a tu media naranja.

"A veces hay parejas que físicamente se parecen mucho y tienen las mismas aficiones y la misma opinión política, y a pesar de eso no hay manera de conciliar", asegura en esta charla con la web. El presentador afirma que no suele hacer 'porras' sobre cómo irán las citas, y que cuando lo hace no suele acertar.