Susi, la soltera más caprichosa que ha pasado por 'First Dates': "Tanto pelo mal recortado..."

Susi , una empresaria jubilada a quien ya le ha ido "perfecto" en el amor, vuelve a probar suerte para ver si encuentra pareja en el restaurante de 'First Dates' . Lleva dos años y medio sola desde el fallecimiento de su marido, aunque afirma haber seguido llevando una vida "muy feliz".

" Éramos empresarios. Hacíamos zapatos a los mejores de Europa. Nos ha dejado un patrimonio muy grande ", recuerda Susi a las cámaras de 'First Dates' el importante patrimonio que le ha dejado su marido tras su muerte.

Susi ha venido al restaurante del amor con el objetivo de encontrar a alguien que sea muy dinámico y positivo: " Me gustan los hombres cultos, detallistas y que vean la vida con optimismo, no con pesimismo y que quieran salir, disfrutar y que sean malotes pero buenos".

Susi también admite a Carlos Sobera que le costará "un poquito" dar con el hombre ideal : "Hasta ahora, de cinco o seis que han querido conmigo, no ha podido ninguno. Ni uno tenia ni un duro también... Le tenía que dar a la hija, que no ganaba dinero".

Javier , un empresario jubilado, será la cita de Susi. En cuanto entra por la puerta del restaurante, a la soltera ya se le activan sus alarmas y sabe que no coincide con lo que ella busca : "Nada más que verlo tan tranquilo y tan pasivo... Pues ya no corresponde con lo que yo quería".

"En cuanto me ha dado el primer beso... Tanto pelo mal recortado. El bigote le tapaba los dientes. Menos mal que no se le veían porque le llegaba el bigote hasta abajo... Eso es dejadez ", cuenta con todo lujo de detalles la soltera al programa nada más conocer a su cita.

Parece que a Susi ya no le ha llamado la atención en lo más mínimo a su cita en el aspecto físico . Además, en cuanto le suena el teléfono al soltero en medio de la charla , la empresaria jubilada se queda bastante incómoda. Aun así, ambos se dirigen a la mesa para cenar y conocer un poco más a la otra persona.

"Yo no me voy a un programa de televisión si no tengo una cuenta normal para poder llevar el ritmo de mi pareja", detalla a las cámaras del programa.