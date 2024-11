La cita más apasionada de 'First Dates' acaba dándolo todo en la sala de intimidad: besos con lengua y mucha conexión

Amanda tendrá una cita en 'First Dates' con Dani, un entrenador personal

"Me he quedado en shock". Amanda alucina con el aspecto físico de su cita

Amanda, una diseñadora gráfica apasionada con el deporte, viene al restaurante del amor de 'First Dates' a probar suerte y encontrar a su media naranja. A la soltera le encanta practicar el powerlifting y no le gusta mucho salir de fiesta.

La diseñadora gráfica ha venido buscando un chico deportista, "que se note que es disciplinado" y con tatuajes. La camarera, una vez escucha los indispensables que debe tener su hombre ideal, acude a la puerta para presentar a Dani, un entrenador personal de Madrid, y la cita de Amanda.

"Tenía 86 kilos de grasa con 15 años y el deporte fue lo que me hizo darme cuenta que no fue un estilo que me gustase. Al fin y al cabo, gracias a él lo pude cambiar. Cambió mi físico y mi mente", desvela el soltero a las cámaras del programa.

En cuanto pasa por la puerta del restaurante, Amanda se queda muy impresionada por el físico de Dani: "Ostia, no me esperaba esto para bien. Me he quedado en shock". La soltera también asegura que su cita es una persona "con disciplina, trabajador y constante".

Dani, en cuanto escucha por parte de su cita que practica powerlifting, se le ilumina la cara y se queda prendado de ella. "Me he enamorado, la verdad. Es una disciplina que yo sigo mucho, que también alterno con mis entrenamientos... Es algo que me ha molado muchísimo", cuenta a las cámaras del programa. Parece que ha saltado la llama del amor en el programa. Y está más fuerte e intenso que nunca.

Una vez se sientan en la mesa para comer, a ambos se les nota en la cara que están muy ilusionados y están hechos el uno para el otro. Además, comparten las mismas aficiones, apenas salen de fiesta y escuchan el mismo tipo de música para entrenar. "Venía prácticamente sin espectativas de ningún tipo y no me imaginaba que fuese tan bien", explica Amanda con una gran sonrisa en la cara.

"Pues mira, el sexo oral se me da muy bien. O eso me han dicho", cuenta Dani en la cita para caldear el ambiente. Y Amanda sigue la conversación con las famosas 'mamandas' que ha hecho a sus anteriores parejas.

En cuanto terminan la cena, tanto Amanda como Dani se dirigen a la sala de intimidad total del restaurante para terminar de rematar una cita de 10 y dar rienda suelta a sus pasiones más salvajes. De hecho, nada más entrar al reservado, y tras hacer unas poses de fisicoculturismo, se enfundan en uno de los besos más apasionados que ha habido en el programa.

La decisión final de Amanda y Dani en 'First Dates'

Desde que se han visto las caras por primera vez, tanto Dani como Amanda se han visto que están hechos el uno para el otro. Ambos tienen el mismo gusto por el deporte de gimnasio, comparten su tendencia política y les encanta los mismos géneros musicales que escuchan mientras están entrenando.