Una soltera rechaza acudir a la sala de intimidad total de 'First Dates': "Si yo tengo más confianza, yo bailo y lo que haga falta"

Reinaldo es el siguiente soltero en acudir al restaurante de 'First Dates' para darle una segunda oportunidad al corazón y encontrar a su media naranja. Es técnico paisajista y afirma "dar todo" por la otra persona cuando da con la mujer indicada.

El soltero también ama a su trabajo con todo su corazón : "Lo vivo por dentro y me apasiona". Aunque también es muy deportista , le encanta todo lo relacionado con la astrología y " se deja llevar mucho" por los horóscopos . "Soy muy piscis. Es el único signo mutante que hay. Por eso, me llevo muy bien con todos los signos del Zodiaco", explica Reinaldo a Carlos Sobera.

Además, es de esas personas que aseguran " no poder soportar" a mujeres de otro signo del Zodiaco: "Yo, con una Géminis, no podría estar porque son muy bipolares y tienen mucha doble personalidad . Chocaríamos en todos los sentidos".

Nada más pasar por la puerta del restaurante, Carlos Sobera pregunta a Merce sobre el signo zodiacal . En cuanto Reinaldo descubre que es Virgo, el soltero cuenta a 'First Dates' que Ana es una chica "delgadita" y "está bien" . Parece que el técnico paisajista puede haber encontrado a su media naranja en 'First Dates'.

Mientras disfrutan de la cena, Antonio se entera que su cita está jubilada por una incapacidad que tiene : "Estoy a base de mucha medicación. Tengo un neuroestimulador implantado para paliar el dolor y es degenerativo". Por ello, Merce necesita una persona a su lado que entienda su problema. "Ahí sabré que me quiere de verdad porque está conmigo en las malas, realmente", cuenta a las cámaras del programa.

Además, a Antonio le encanta el corte de pelo que lleva su cita . "A ella le queda muy bien a la cara. Son típicos cortes que quedan muy bonitos, pero hay gente que no le queda bien o no lo quiere llevar y a ella le va muy bien. El tono de color y cómo le queda", explica al programa.

Tanto Antonio como Merce buscan a alguien con quien pasar el tiempo juntos. Además, ambos parecen tener una personalidad parecida, por lo que se crea una cierta conexión entre ellos. "Yo, a la entrada, en principio ya me atraía. A medida que nos hemos puesto a hablar he pensado que es una tía que me mola, que sabe estar, que tiene fundamentos", desvela el soltero.