Un soltero de 75 años, muy orgulloso de su actividad en la cama: "Con mi mujer he hecho de todo"

Santos , un soldador viudo y jubilado de 75 años, es el siguiente soltero en buscar el amor en el restaurante de 'First Dates'. Es una persona de muchos motes y asegura que no tuvo ningún tabú en la cama cuando estaba con su mujer . "La hemos gozado", cuenta a las cámaras del programa.

En cuanto se ven las caras, Santos se lleva una gran desilusión porque pensaba que su cita iba a ser mucho más joven . En cambio, Ana habría preferido a una persona "con menos barriga". En cuanto aparece Carlos Sobera para llevarles a la mesa, la soltera no aguanta las ganas y se declara con el presentador: "¿Pero no te puedes venir conmigo? Mira que, cuando le veo en la tele, digo: caramba".

Durante la cena, ambos tratan de conocerse un poco más para ver si salta esa chispa del amor. Sin embargo, parece que no hay muchos feelings , puesto que Santos no soporta que le traten de usted y Ana está empeñada en seguir considerándole así. "¿A mí qué me importa que tenga tres casas para alquilar?", cuenta el soltero.

Santos, por su parte, todavía se considera como un joven y alocado. "A mí me ha gustado los bailes modernos. Rock & Roll, salsa, bachata y todo eso. Me gustan los conciertos. He visto a Michael Jackson, Bruce Springsteen, los Rolling Stones, Madonna...", explica a su cita. En cambio, Ana es más tradicional: "A mí me gusta el pasodoble... cosas agarradas", explica a 'First Dates'.