El desgarrador testimonio de una soltera que ayuda a la comunidad lésbica: "He conocido mujeres que han ido a la cárcel"

Julie , una peluquera valenciana y de origen francés, acude al restaurante del amor de 'First Dates' para ver si consigue encontrar a su media naranja. La soltera cuenta a Carlos Sobera que ya tuvo pareja durante 10 años , pero que decidió separarse para salir del armario. "Mis amigos me consideran como un maricón con coño", cuenta a las cámaras del programa.

Sara, una coctelera madrileña, será la cita de Julie. Le encantan las mujeres con carácter, independientes. "Me gustan luchonas", cuenta la soltera a 'First Dates'. Nada más verse, la peluquera valenciana no se lleva una gran ilusión al verla tan arreglada. "A ver, yo respeto todos los estilos, pero es algo que yo no me pondría", desvela al programa.