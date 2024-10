Los 'outfits' más extraños y cañeros que han llevado nuestros solteros en 'First Dates': disfraces y conjuntos muy coloridos

Yosu, un peluquero gaditano de 63 años volvía por segunda vez a tratar de buscar el amor en el restaurante de 'First Dates'. Sin embargo, lo que no se esperaría Inés, su cita, es el 'outfit' con el que fue a impresionarla. En palabras de la soltera, Yosu fue con un estilo " entre Tino Casal y Papá Noel sin el traje rojo ".

Aunque finalmente no llegaran a proponerse una segunda cita, el estilazo de Yosu será recordado como uno de los más llamativos de todas las personas que han pasado por 'First Dates'.

Sin lugar a dudas, una de las citas en las que el 'outfit' ha dado mucho de qué hablar durante el programa fue la que protagonizaron Kevin y Haru. El soltero fue al restaurante disfrazado de uno de sus personajes de animes favoritos y Haru fue con un conjunto muy llamativo. "Cuando salgo a la calle y la gente no me mira, me siento mal", contó la soltera a las cámaras de 'First Dates'.