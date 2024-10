Una soltera se enamora de Carlos Sobera en 'First Dates': "Yo me venía a por él. Me gusta"

Zoraida es la siguiente persona en ir al restaurante de 'First Dates' en busca del amor

Su cita será Javi, un inspector de IVT de 40 años

Zoraida, una peluquera que vive en Madrid de 29 años es la siguiente persona en acudir al restaurante del amor de 'First Dates'. Nada más entrar por la puerta, la soltera se queda prendada del presentador. "Si estuviera soltero, yo me venía por a por él. Me gusta. Es mi amor platónico".

"He estado siete años de relación. He sido muy feliz, muy querida. Pero la cosa no funcionó. Al principio todo bien pero ahora estoy soltera", cuenta Zoraida sobre su situación actual a Carlos Sobera. La peluquera busca un hombre generoso, que tenga iniciativa y prefiere a una persona que sea calva.

Pues parece que los deseos de Zoraida se han cumplido, puesto que Javier, un inspector de la ITV de 40 años será la cita de nuestra soltera. Él busca a una mujer que sea más joven para poder "formar un futuro y lo que venga", ya sea tener un hijo o casarse.

"Menuda mujer potente", cuenta muy sorprendido Javier nada más conocer a su cita. Sin embargo, a Zoraida, parece que no le ha llegado a impresionar del todo, puesto que prefería un hombre más fuerte y "que se note que hace deporte".

Durante la cena, a Zoraida se la ve muy relajada porque parece que su cita no ha parecido calarle. Por el contrario, Javier está muy nervioso ante la peluquera. "Yo creo que le impongo. No paraba de temblar. Pobrecito", cuenta la soltera a las cámaras del programa. La chispa del amor no fluye de igual manera entre ellos. Javier está muy emocionado y Zoraida no siente lo mismo que su cita.

Zoraida empieza a calentar un poco más el ambiente de la cena en cuanto pregunta a su cita su "talento sensual" gracias al juego de rascas. Javier, al escuchar la pregunta, se pone aún más nervioso y balbucea respuestas con muy poco sentido. Es entonces cuando la soltera decide no desvelar su talento sensual a su cita. "No me gusta. No me atrae", cuenta la peluquera muy decidida.

Javi y Zoraida, una vez terminada la cena, acuden a la sala privada del restaurante para ver si remontan su cita. Lamentablemente, la soltera ya tiene en su cabeza que no le atrae nada del inspector de ITV y se muestra muy distante hacia él. "Yo creo que he dado todo de mí para que ella estuviera agusto. Yo al final me he sentido bien", explica Javi.

La decisión final de Javi y Zoraida

Como era de esperar, no ha surgido nada de química entre Javi y Zoraida. El soltero ha dado todo lo que ha podido para ver si conseguía despertar la llama del amor en la peluquera, pero ella no se ha visto atraída en ningún momento.