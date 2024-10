Los hijos de una soltera, el obstáculo insalvable de su cita en 'First Dates': "No sé qué hago aquí"

Luis y Sofía visitan 'First Dates' en busca de su media naranja

El soltero revela a su cita que lleva tres años sin sexo por decisión propia

El flechazo de dos solteros religiosos en 'First Dates': "Que le guste la Semana Santa es un plus"

Luis aparece en 'First Dates' buscando esa media naranja que por ahora no ha encontrado. Tiene 47 años, es policía nacional, viene desde Ávila y siente, que a su edad, ahora es cuando se está empezando a conocer. Asegura que aunque es de Madrid, se fue a vivir a Ávila por un exceso de sociabilización.

Para este soltero, el sexo ha sido fruto de muchos problemas que han generado muchas inseguridades y como de decepción y querer estar desconectado del sexo. Así mismo, confiesa que ha llegado al límite de su soledad y cree que va necesitando conocer a alguien y por eso acudía a 'First Dates'.

Sofía es su cita, tiene 47 años, trabaja como vigilante de seguridad y vive en Zaragoza. Confiesa que sus hijos son su pasión y además, trabaja de camarera los fines de semana para que a ellos no les falte de nada.

El primer encuentro entre estos dos solteros ha sido muy positivo, a Luis le ha parecido muy atractiva su cita, y a Sofía le ha maravillado la mirada limpia de Luis. El parecido de sus profesiones también les hacían conectar y el soltero comentaba: "Usamos las mismas herramientas".

Los hijos separan a estos dos solteros: "Es muy complicado"

Durante la cena, poco a poco los solteros se conocían más, Luis confesaba a su cita que es de hábitos tranquilos, pero también desvelaba que no tenía hijos porque nunca se ha sentido preparado. Sin embargo, esta faceta "sin niños" de Luis, no ha agradado nada a su cita, que tiene tres hijos y comentaba: "He caído en picado al escucharle que no le gustan los niños". Por parte de Luis, que su cita tenga tres hijos también le ha desconcertado, ya que asegura que nunca se ha planteado tenerlos y siempre ha tenido parejas que no tenían hijos: "Siempre ha sido un estilo de vida más libre".

Tras esta conversación sobre los niños, Sofía afirmaba que estaba un poco tensa e incómoda: "Estoy un poco decepcionada porque si no te gustan los niños, no sé qué hago aquí". Luis la daba la razón y comentaba que al final es un obstáculo insalvable: "Cuando uno tiene un estilo de vida familiar y otro no, es muy complicado".

Luis revela a su cita que lleva 3 años sin sexo por decisión propia

Cambiando de tema, Luis contaba a Sofía, que le había traído como regalo un libro escrito por él, que comenzó tras una difícil ruptura, en la que tenía malos pensamientos y recurrentes. Este detalle, hacía entender a su cita otra cara de Luis, y comentaba sus sensaciones: "Creo que Luis ha salido de una relación que le ha hecho mucho daño y que le va a costar curar".

Algo más relajados, Luis volvía a abrirse con su cita y revelaba que lleva 3 años sin sexo por decisión propia: "Una vez me dijeron que cuanto más haces, más quieres, y cuando menos haces, menos necesitas, y lo puedo corroborar". Después de estas palabras, entre risas, Sofía decía: "¡Qué triste!" y el soltero respondía: "No es triste, es espiritual" y ella añadía: "Es una mierda".

La decisión final de Luis y Sofía

Después de una cita con obstáculos insalvables, la decisión final estaba bastante clara. El primero en contestar si quería o no una segunda cita, que admitía que había estado a gusto, pero que el tema de los hijos para él es insalvable y que se le hacía cuesta arriba que Sofía tuviese tres hijos.