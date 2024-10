El chiste que lanza Carlos Sobera sobre el parecido de un soltero con un actor de Hollywood: "Él es Ian McGregor"

¡'First Dates' traspasa fronteras! Toni, un editor de vídeo noruego de 36 años es el siguiente en acudir al restaurante del amor para probar suerte y, quien sabe, encontrar a su media naranja. Lleva en España unos cinco años para buscar una experiencia diferente y ya ha probado lo que es mantener relaciones con chicas de nuestro país. " Son un poquito caóticas , aunque a veces me gusta este rollo de lío y, otras veces, me cuesta seguirlo", cuenta a las cámaras del programa.

Ambos también coinciden en su pasión por los fogones . "He probado como una vez la ensaladilla rusa, pero quiero probar la suya", cuenta Toni a las cámaras de 'First Dates'. Además, Diana cuenta que el noruego es su primera cita con un extranjero .

Sobre si mantendrían una segunda cita, Diana es la primera en dar su opinión del noruego: "A ver, a mí me gustaría conocerle un poco más, porque me lo he pasado bien. No sé si bailaremos salsa en la siguiente pero me gustaría conocerlo más, por qué no".