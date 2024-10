El duro análisis de una soltera tras escuchar a su cita en 'First Dates': "Más que una pareja busca una madre"

Dani y Azahara son dos solteros que han visitado 'First Dates' en busca de su media naranja

Dani entra acompañado de su hermano, Cristian, que también va a tener una cita

Una soltera, al enterarse que su pareja tiene un hijo: "Es algo con lo que no puedo"

Dani es el siguiente soltero que viene a 'First Dates' y viene acompañado por su hermano Cristian. Se consideran muy distintos entre ellos. Dani es el mayor y dice que es más frío que su hermano porque ya tiene experiencia en el amor: "Yo a las chicas les gusto mucho porque mi físico atrae y de cara soy bastante guapo".

De su futura mujer, lo primero que Dani ha recalcado es que no quiere una mujer que esté por ahí por las noches tirada en la calle: "Quiero una mujer centrada en su casa, en su trabajo y que quiera formar una familia". Por su parte Cristian no es tan radical, quiere una mujer que le respete y que no diga mentiras.

Selena es la cita de Cristian, aunque primero ha entrado a conocer a Dani. Tiene 19 años, estudia secundaria y viene desde Granada. Quiere casarse y tener hijos joven, por lo menos tres. En su primer encuentro, Dani confesaba, que le ha parecido una chica muy guapa y que parece formal, como a él le gustan. La sensación de Selena ha sido que Dani es un chico al que le gusta gustar.

Sin embargo, tras gustarse, Carlos Sobera se acercaba a ambos solteros y decía a Selena: "Es el momento de llevarte con tu pareja". Dani se quedaba de piedra le entraba un ataque de risa y comentaba: "Me hubiera gustado que fuera mi cita, pero tendré que conformarme con que sea la cita de mi hermano".

La altura de Azahara no le ha gustado a Dani

Azahara si es la cita oficial de Dani, es dependienta, tiene 28 años y viene desde Córdoba. Se considera muy presumida y está completamente a favor de la cirugía estética y necesita sentirse guapa. Dani, al verla, no ha sentido lo mismo que con la cita de su hermano, la altura de Azahara le echaba para atrás: "A mí tan altas no me gustan".

Por parte de Azahara, durante la cena, Dani le señalaba que le gusta una mujer que no solo piense en maquillarse y sepa llevar una casa, cosa que no ha hecho mucha gracia a su cita: "Yo le veo como una persona chapada a la antigua. Sinceramente creo que necesita alguien que sea como su madre más que una pareja".

Lo que buscan en la vida Dani y Azahara tampoco es lo mismo, mientras que el soltero busca con casarse y tener hijos, para su cita lo de casarse no le hace mucha gracia: "Si no quiere tener hijos, ni casarse, ya me ha matado", afirmaba Dani.

La decisión final de Dani y Azahara

Si algo no ha habido durante la cita de estos solteros ha sido amor. Dani y Azahara han pasado un buen rato, pero la conexión entre ellos ha sido nula. Con esa sensación, han llegado al momento de tomar la decisión de tener una segunda cita o no.