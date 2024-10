Un soltero se queda de piedra por la belleza de su cita en 'First Dates': "Tiene unos rasgos espectaculares"

Luis es camarero y opositor a policía nacional, tiene 34 años y viene desde Alicante. Se define como una persona detallista porque asegura que le gusta sorprender a sus parejas. Respecto a sus pretensiones en el amor, quiere encontrar en 'First Dates' a alguien con la que formar una familia: "Yo estudié magisterio y me gustan mucho los niños".

Su cita se llama María, tiene 30 años y se considera una persona muy risueña. Es también camarera aunque estudia para protésico dental, tiene muchas ganas de comerse el mundo y viene a 'First Dates' desde La Manga, Murcia.

La primera vez que se han visto, Luis y María se han gustado. El soltero se ha quedado sorprendido por su belleza, y María, algo más cortada, admitía que Luis le había parecido muy atractivo. Tras este primer encuentro, Luis, que había traído un detalle para María y ella lo agradecía: "Me encanta el detalle, me parece muy bonito".

Durante la cena, Luis y María parecían dos almas gemelas, los dos comentaban que odian la cebolla y el pimiento y se consideraban amantes de los animales. Además, María contaba a su cita que también hace equitación y esto tocaba la fibra sensible de Luis: "Mi madre hacía equitación y eso me ha gustado".

La pareja de solteros pasaba a la sala del fotomatón para quedarse con un recuerdo de esta amorosa cita. Luis sacaba un papelito, que decía que tenían que darse un beso como si no hubiera un mañana, pero María quiere ir más despacio y se negaba a eso. A Luis esta negativa de María le ha parecido una virtud y comentaba: "Me gusta el respeto ese".

Tras una cita increíble entre estos dos solteros, llegaba de tomar la decisión de seguir conociéndose o no. El primero decirlo ha sido Luis, que sí quería tener una segunda cita con María: "Se me ha pasado volando y me apetece seguir conociéndote, eres muy guapa y bonita".