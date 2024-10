Gonzal o tiene mucha seguridad y estaba dispuesto a todo con tal de conquistar a Claudia , que encajaba totalmente con su prototipo. Pero no sucedió lo mismo a la inversa, a pesar de que Gonzalo le cantó canciones románticas .

Claudia tuvo claro desde el principio que no sentía atracción alguna por Gonzalo. Él, sin embargo, no paró de piropearla durante toda la cita. Al final, el soltero incluso se arrancó a cantarle en el reservado donde habían terminado la velada.

Al llegar al restaurante de 'First dates', Gonzalo había asegurado que le habían llegado a comparar con David Bustamante "por el timbre de voz". Después ideó la ocasión para enseñarle a Claudia si se parecía o no.

Como era de esperar, Gonzalo sí que quiso una segunda cita con Claudia y se lo dijo haciéndole más piropos. Ella, no obstante, no cambió de opinión así que no quiso conocerle más. Gonzalo se lo tomó de la mejor manera y... ¡se marchó cantando!