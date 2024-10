Una exvedette actúa en 'First Dates', pero no impresiona a su cita: "No he visto yo una voz muy potente"

María Luisa, una artista que no se quiere jubilar, busca el amor en 'First Dates'

La primera soltera en visitar el restaurante del amor ha sido María Luisa, tiene 64 años y se sigue considerando una mujer muy sexy. Le gusta llevar escotes y mini falta porque cree que aún puede ir enseñando. Además, ha sido artista durante casi 50 años y confiesa que en el mundo del espectáculo ha hecho de todo: "Llegué a ser primera vedette de revista".

María Luisa lleva un tiempo sola y busca una persona que sea afín a ella, que le guste el deporte, el mundo del espectáculo y hacer diferentes actividades: "Yo hago teatro, canto, inglés, bailo sevillanas y los viernes por la noche me voy a bailar". Así mismo, señalaba, que en la cama le gusta aún disfrutar y hacer que su pareja disfrute también.

Su cita se llama Miguel Ángel y le encanta la música. Tiene 61 años y es funcionario en Torrejón de Ardoz, Madrid. Se define como un poco cortado ya que después de 30 años con la misma pareja, las cosas han cambiado mucho.

Al conocer a su cita, parece que a simple vista se han gustado. A Miguel Ángel le ha entrado por los ojos el look de María Luisa y parece que a ella también le ha parecido atractivo. Sin embargo, Miguel Ángel, al conocer como se llamaba su cita, le ha dicho si la podía llamar 'Marisa', porque le parece más cariñoso, pero esto no ha gustado nada a su cita: "No, yo prefiero que me llamen María Luisa".

Cenando en el restaurante del amor, María Luisa se ha interesado por los hobbies de su cita, él le decía que básicamente lo único que le gusta es la música tecno, y esto desilusionaba a María Luisa: "Le veo poquita vida y un poco parado". Mientras, esta soltera le comentaba que casi no tiene un minuto libre porque hace muchas actividades y también le detallaba a su cita todas las compañías en las que ella ha trabajado de vedette.

Miguel Ángel tampoco participaba mucho de la conversación, se limitaba a contestar a María Luisa y decía tras escuchar la música que le gusta a su cita: "Yo me suelo aburrir con la gente de mi edad, soy más moderno, me gusta el tecno".

Sin embargo, cuando la cita entre estos dos solteros parecía no llegar a ninguna parte, María Luisa sacaba todo su salero: "Soy una mujer temperamental, si te hago una paella va a estar buenísima, si coso un bajo lo voy a hacer perfecto y en el amor soy la os***". Estas palabras provocaban la risa de Miguel Ángel, aunque él no se creía mucho esta faceta sexual de María Luisa y afirmaba: "Dime de qué presumes y te diré de qué careces".

Por último, antes de la decisión final, María Luisa pedía ir un momento al baño y esto sorprendía a su cita. A los pocos minutos, como si de una gran estrella se tratase, María Luisa irrumpía en el restaurante del amor cantando 'La niña colombina'. Aunque Miguel Ángel no se impresionaba y comentaba: "No he visto yo una voz muy potente".

La decisión final

Tras una cena con sorpresa incluida, Miguel Ángel y María Luisa tenían que decidir si querían seguir conociéndose o no. El primero en responder ha sido Miguel Ángel, que decidía no seguir conociendo a su cita porque cree que están muy lejos en cuestión de gustos y aficiones: "No te veo conmigo a las 4 de la mañana escuchando tecno".