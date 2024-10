Carlos Sobera alucina con el dato que le revela un soltero: "Yo escolté a Felipe González, fue muy duro"

El presentador de 'First Dates' se sorprende al conocer que Diego escoltó a Felipe González

La miradas cómplices entre Diego y Basilia vaticinan un final feliz: "Tu mirada es limpia y sincera"

El restaurante del amor recibe a un nuevo soltero dispuesto a encontrar el amor. Diego tiene 66 años, es policía nacional aunque ya está jubilado y viene de Martos, Jaén. Este soltero asegura que durante su vida a vivido de todo, momentos felices y momentos muy tristes, pero que sigue viviendo y lo importante es eso, la vida: "Es el don más maravilloso que tiene el ser humano".

Carlos Sobera se comenzaba interesando por la labor de policía nacional de Diego y le preguntaba si dentro de su labor en la unidad central de protección, le había tocado proteger a alguien importante. Sobre esto, Diego confesaba que sí y afirmaba: "Sí, tuve que escoltar a Felipe González en los años 80. Fue duro". Además, este soltero revela, que por su trabajo hay muchas relaciones que no le han funcionado, aunque apuntaba: "Soy consciente que las mujeres con las que he estado me han amado hasta el extremo, así de claro".

Basilia es la cita de Diego, tiene 61 años, viene de Granada y es farmacéutica. Entra en el restaurante del amor con una sonrisa y afirmaba nada más entrar: "Las señoras de mi edad se dedican nada más que a hacer la comida, a pensar lo que van a comprar en el supermercado y se acabó".

En su primer encuentro en 'First Dates', Basilia comenta que es atractivo, pero que le falta corpulencia o ser más alto, algo que llame más su atención. Sin embargo, Diego no ha querido juzgarla en un primer momento: "He esperado a estar a medio metro de distancia y ver su mirada, que es muy intensa".

Basilia ha preguntado a Diego sobre sus aficiones y él le ha comentado que era caballero templario. Además, confesaba, que participa en un programa de radio que se llama 'La razón de mi locura', esto de Diego le ha gustado mucho a su cita, que comentaba: "Me gusta que la persona que esté conmigo sea inteligente, soy muy curiosa, pregunto por todo y aprendería".

La decisión final

La cita de Diego y Basilia ha ido muy bien, ambos son habladores y no se han dejado nada de sus vidas sin contarse. Diego revelaba a Basilia que se ha casado tres veces, cosa que no sorprendía a su cita y Basilia confesaba que ella por amor lo dejó todo una vez para irse a vivir a Melilla, aunque al final no salió bien.

A la pregunta a Diego de si quieres tener una segunda cita con Basilia, decía que claro, ya que el tiempo de la cita ha pasado muy rápido y aún tienen muchas cosas de las que hablar: "Me parece un ser humano muy interesante, una mujer con alma y tu mirada es limpia, sincera y para mí eso es muy importante".