Manuel ha tenido una cita llena de sorpresas en 'First dates'. En el restaurante del amor conocía a Pepi. Pero resultó que no iba sola: su hijo Alejandro estuvo durante toda la cita viéndoles desde una sala aparte y decidiendo si Manuel era o no buen partido para su madre.

Sin embargo, en el reservado Pepi se mostró incómoda cuando Manuel le pidió cogerla de la mano. Ella no se atrevió a decirlo pero él sí que lo notó así que quiso ser respetuoso. "A mí las cosas me gustan despacio. No creas que soy antigua ni nada pero...", dejaba caer Pepi, que después confesaba que era porque no le gustaba. Por su parte, Manuel le aseguró que sería capaz de ir a Málaga a verla.