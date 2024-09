La picante conversación de dos solteros en 'First Dates': ''Me gusta que me dominen''

Barbie tiene 23 años, es influencer y empresaria y llega a ‘First Dates’ con ganas de encontrar a su chico ideal. Ella misma se considera una ‘Barbie’ porque cree que la muñeca puede ser lo que sea, como ella. Nuestra soltera confiesa que los hombres siempre se piensan que es ''tonta’’ por el físico que tiene, pero revela que después eso cambia porque ''les acaba gustando más lo de dentro que lo de fuera''.

Busca un chico que no sea rubio, que se cuide y revela que no quiere ‘’un Ken’’, si no que busca ‘’un Action Man’’. Cenará con Nacho, un chico de 23 años que se considera bastante tímido. A Barbie le ha encantado todo de Nacho nada más verle y a Nacho le ha pasado lo mismo con ella ¿Conseguirán encontrar puntos en común? ¿Saldrán juntos de la mano del restaurante del amor?

Los dos solteros han estado muy cómodos durante su cita, Barbie le ha contado a Nacho que se fue de casa a los 17 años y que fue a partir de ahí cuando aprendió que había que arriesgar en la vida. A su cita le ha parecido maravilloso que Barbie sea independiente porque está buscando que los caminos en una relación sean ‘’tanto juntos como separados’’.

Nacho se ha interesado en saber qué es lo que busca Barbie y ella se ha sincerado: ‘’Soy una persona de fluir bastante, pero busco una persona muy estable, que no sea ni chulo ni de salir de fiesta. Alguien tranquilo y estable, soy romántica y pasional’’.

Además, le ha confesado a su cita que nunca se ha acostado con alguien la primera noche: ‘’Doy una impresión contraria, pero no, soy a la antigua. Me gusta conocer a la persona’’.

La conversación ha ido subiendo poco a poco de tono y Nacho ha querido conocer los fetiches de su cita, algo a lo que ella ha respondido de manera muy abierta: ‘’Me gusta que me dominen, de normal me gusta que me manden a mí’’.

Ella le ha confesado lo más ‘’vergonzoso’’ que le ha ocurrido en la cama con alguien: ‘’Se le escapó por otro lado y empecé a gritar un montón y él no se había dado cuenta. Se equivocó y por el otro lado’’.

Y también ha revelado que la gente le dice ‘’cosas feas’’ por estar operada: ‘’Me dicen que parezco un hombre, cosas así. Por los labios, las pestañas…mi madre es la primera que odia mis labios (…) A mi me da igual, soy una persona que siempre he hecho lo que me ha dado la gana’’.

La decisión final