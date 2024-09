Se desata la pasión entre dos solteros septuagenarios tras bailar un pasodoble: "Me ha gustado"

Francisco y Reme coincidían en que querían "algo tranquilo" y "un compañero de vida" . Él de 79 años y ella de 71, los solteros se han conocido en 'First dates' y han terminado su cita besándose. Ahora solo les queda un problema por hablar: Reme vive con uno de sus hijos, soltero, y no tiene pretensión de cambiar de vida.

Francisco es un jubilado de Granada aficionado a los toros. Enviudó hace 4 años y tiene tres hijos. "Con mi mujer he 50 años viendo juntos. He tenido amigas pero nada me convence. Quiero encontrar una mujer que sea honesta y sincera, como lo soy yo. Yo estoy solo y no voy a dar ningún problema", explicaba en su presentación de 'First dates'. Por su parte, Reme, ama de casa y de Málaga, está separada y desde entonces el amor no le ha ido bien.