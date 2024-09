Dos solteros suben la temperatura en 'First Dates': ''Tiene que ser muy intensa, sexualmente hablando''

Valeria y Carlos llegan a 'First Dates' con ganas de darlo todo en el amor

Nuestros solteros han disfrutado de una cita muy, pero que muy hot

Las luces de 'First dates' se apagan y Franky y Sofi se besan apasionadamente: "Me ha gustado mucho"

Valeria llega a 'First Dates' con las cosas claras, tiene 25 años y se considera ''vanidosa y divina'', le encanta ''estar radiante'' y ser ''una reina''. Es modelo y admite que se ha enamorado muchas veces, aunque considera que no es nada enamoradiza.

Nuestra soltera confiesa cuáles son sus 'red flags': ''No me gusta que sean avaros, no me gusta que sean princesos. Que quieran que les traten como una chica, yo 50/50, no creo en esa modernidad''.

Cenará con Carlos, un joven de 31 años al que le encanta el mundo del coleccionismo y se considera un friki. A primera vista, Valeria le ha parecido a Carlos una chica muy guapa y muy alta, además confiesa que le encantan sus ojos. A Valeria también le ha encantado Carlos: ''Muy guapo, con sus pintas de andaluz, el pelito cortado, así arregladito, muy guapo''.

Carlos y Valeria han congeniado muy bien, ambos han disfrutado con el juego de la seducción y no han hecho otra cosa que tontear durante la cena. Valeria le ha confesado a su cita que es creadora de contenido en páginas para adultos y a Carlos le ha parecido perfecto.

Valeria, sin dudarlo, ha sido muy directa con su cita: ''Yo me enciendo muy rápido, soy Aries, tengo mala hostia. Con la gente que quiere me cuesta, pero cuando me enfado, malo'', y Carlos se ha sorprendido con su confesión: ''No lo pareces''.

Carlos ha querido saber lo que piensa Valeria sobre las relaciones, y ella ha sido muy sincera: ''Si a mí me gusta la personas, me acoplo a todo. He tenido relaciones abiertas, cerradas, soy una persona muy llevadera, por eso no hay problema''.

La cita ha ido siendo cada vez más hot y Valeria le ha confesado a su cita haber fantaseado con alguien de su mismo sexo: ''Yo soy bisexual, las mujeres son guapísimas, preciosas, divinas, hermosas, las amo''. ''Tiene que ser muy intensa, sexualmente hablando'', ha confesado Carlos a las cámaras.

Ambos han confesado cuántas veces les gusta tener sexo en una noche y la conversación ha subido la temperatura: ''Cuatro o cinco'', decía Carlos, y ella, se ha sincerado: ''Yo todas las que él pueda, las que aguanten''.

Después de estar jugando al tonteo durante toda la cita, nuestros solteros han querido continuar a solas y han bailado muy, pero que muy pegados y Carlos ha decidido apagar las luces de 'First Dates' para conseguir así más intimidad.

Pero a Valeria el gesto no le ha gustado mucho: ''No soy el tópico, me gusta ir tranquilita, poco a poco, el tonteo, importantísimo para mí'', y acto seguido ha obligado a Carlos a volver a encender las luces, mientras él aceptaba: ''Yo respeto''.

La decisión final

A la hora de la decisión final, aunque la cita ha ido viento en popa, Valeria se ponía seria: ''No me ha gustado que no me hayas pagado la cena''. ''Bueno, tampoco hay que ser tan a la antigua'', le decía Carlos.