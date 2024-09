Un soltero 'choca' con su cita desde el principio: ''Nunca vas a poder comparar a un animal con una persona''

Cenará con Raquel, una mujer de 37 años a la que le encanta que la gente esté feliz y dar ánimos porque siempre quiere ver a todo el mundo bien. La cita no ha empezado del todo bien ya que ambos han afirmado a las cámaras no sentirse atraídos físicamente por el otro, pero dejando las dudas de lado, los dos se han lanzado a conocerse.

Otro tema en el que tampoco han estado de acuerdo es el de los hijos, Raquel le contaba a Sergio su deseo de ser madre: ‘’Me gustaría tener hijos en un futuro porque los niños me encantan’’, pero él no estaba de acuerdo: ‘’No me apetece tener hijos, aún no me ha salido la vena paternal, no ha florecido en mí’’.