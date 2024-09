Un soltero entra a 'First dates' presumiendo de su 'gran pene': "Es muy musculoso como yo"

Carlos Sobera ha saludado en el recibidor de 'First dates' a María, una camarera y gasolinera de 45 años que ha venido buscando a una pareja con un alto rendimiento en el sexo: "Todavía no ha llegado mi 'satisfyer' humano", ha revelado María antes de conocer a su cita.

"Te voy a presentar a un tipo que es un toro", le ha comentado el presentador de 'First dates'. Por la puerta del restaurante del amor ha entrado Antonio, un estibador de 43 años dispuesto a encontrar a una mujer especial. Antonio ha presumido de su pene antes de hablar con María.

"Tengo un rabo ahí muy musculoso como yo y ahí es donde se nota. Ese es mi talento, mis venas que tengo ahí abajo", ha confesado entre risas el estibador. Cuando María ha visto aparecer a Antonio ha dado su primera impresión y no ha sido la mejor de todas: "No es mi prototipo, pero yo a las personas les doy una oportunidad".

Sin embargo, Antonio ha estado encantado con su cita y le ha gustado mucho el físico de María . De repente, el estibador ha pedido al camarero unas aceitunas, pero María le ha advertido de que no las pidiese: "Olivas no, soy alérgica". El presentador les ha dejado hablando después de invitarles a pasar al comedor.

Durante la cena Antonio ha sido muy sincero con María y le ha confesado que se sentía atraído por el físico y el estilo de pelo que tenía. Por el contrario, a María no le ha parecido que Antonio tuviese un físico perfecto: "Es bajito, delgado y yo lo pido alto. Un poco más corpulento, que me pueda manejar".

No obstante, algo que le ha encantado a María es la naturalidad de Antonio . "¿Me chilla la ardilla?", le ha preguntado Antonio levantando el hombro para saber si tenía la axila sudada. María le ha explicado que no la tenía sudada y ambos se han reído con el divertido momento.

Tras esto, los dos han empezado a hablar de sexo y han sacado el tema de los pelos en el cuerpo. "En el pecho me da igual, pero ahí abajo tienen que estar depiladitos", le ha indicado María. Antonio ha sacado su característico humor y ha hecho un chiste sobre el vello púbico: "¿Por qué los pelos del culo no se caen? Porque están abonados". María y Antonio no han parado de reírse cuando el estibador ha mencionado el chiste.