Un soltero desembarca en 'First Dates' directo desde su velero: "Me dedico a moverme por el mundo"

Marcos, de 49 años, es puro rock and roll. Es de Almería y quiere encontrar a su media naranja en 'First Dates'. Un peluquero cuyas aficiones rondan siempre entorno al mar: este soltero vive en un barco y todo lo que tenga que ver con el mundo marino le apasiona. En su velero se dedica a moverse por el mundo: "He tenido alguna pareja conviviendo conmigo. Al año no llegan...".

Nina, de 41 años -también de Almería- es otra aficionada al rock and roll. Trabaja en una empresa de transportes nacional e internacional y causaba muy buena impresión a Marcos, pareciéndole "muy guapa". Los dos brindaban y se iban directos a la mesa a charlar tranquilamente y conocerse un poquito mejor.

El primer tema de conversación no podía ser otro que el barco en el que, sorprendentemente, vive Marcos: "Me compré el velero y empecé fines de semana haciendo viajes. Poco a poco, cuando me quise dar cuenta, vivía en él. Me he acostumbrado a él, llevo ya varios años viviendo en mi velero". Algo que a Nina le da un poco de vértigo. No se ve del todo viviendo en un barco.

Puro rock and roll

No obstante, iba a ser el rock and roll el verdadero punto de inflexión de esta cita. Los dos son amantes de esta música y por si fuera poco, coincidían hasta en grupo favorito: Rammstein. Nina se quedaba impactada de que su cita tuviera toda la discografía de la famosa banda alemana en vinilo. Finalmente, Marcos se ofrecía a invitarla a la cena y Nina lo veía como una excusa perfecta para que la próxima invitara ella.