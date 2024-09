Ana saca a relucir uno de sus chistes sevillanos y la reacción de Toni sorprende: "¿Las metralletas son las personas tartamudas?"

Toni, de 56 años , es un maestro de primaria que viene de Sevilla a 'First Dates' con un objetivo: encontrar el amor. Su color favorito es el azul porque significa "profundidad, reflexión e introspección". Ahora mismo no está ejerciendo como profesor porque tomó la decisión de descansar y darse un tiempo. Un tiempo que ha dedicado a jugar a ajedrez y escuchar música clásica. Busca una chica "inteligente y culta" , y que tenga sentido del humor.

Por otro lado está Ana, de 55 años , una malagueña con mucho arte que ama leer por encima de todo y todos los temas culturales, además de los idiomas. Al ver a Toni, se quedaba encandilada por la camisa azul que tenía el soltero y por la rosa del mismo color que portaba. No obstante, a Toni no le atraía físicamente Ana, y al revés parece ser que tampoco...

Está claro que en el tema de la religión no iban a coincidir, después de que Toni bendijese la mesa y Ana se mostrase muy directa: "No creo en la religión ni en Dios. Ya te he destrozado la noche...". Después de que Toni le contase que es de Sevilla, aunque no tiene acento, Ana sacaba a relucir uno de sus chistes sevillanos: "¿Cómo le llaman los sevillanos a las metralletas? Mi 'arma'". Aunque parece que Toni no lo había entendido mucho: "¿Las metralletas son las personas tartamudas?".