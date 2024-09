La espectacular actuación de Rebeca cantando música jazz que ha enamorado a Jesse: "Me ha entrado un calor"

La música ha unido a Jesse, un restaurador y músico de 39 años y a Rebeca, una cantante de jazz de 49 . Los dos se han apuntado a 'First dates' para ver si podían encontrar el amor en el programa. Jesse ha sido el primero en entrar por la puerta del restaurante y le ha comentado a Carlos Sobera que venía de Estados Unidos.

Rebeca ha cantado la canción 'Fever' de la cantante Peggy Lee . Jesse se ha quedado maravillado con la actuación de su cita: "Me ha gustado mucho la canción y la manera de actuar con la gente". Rebeca se ha ido acercando hasta la mesa donde estaba cenando con Jesse y le ha cantado a su lado.

El americano se ha sentido muy bien cuando Rebeca ha estado a su lado cantando: "Me ha entrado un calor porque la canción era muy sexy". Cuando Rebeca ha terminado la actuación, se ha sentado de nuevo con Jesse y le ha mencionado que tenían que formar una banda.

La velada ha sido muy amena y divertida entre la pareja. Justo antes de acabar de cenar, Jesse ha explicado que era muy tímido , pero eso a Rebeca no le ha importado. Por último, las camareras han traído la cuenta a la mesa y Rebeca se ha dejado invitar por Jesse: "Yo soy muy clásica, muy vintage. Te voy a dejar que me invites esta vez".

Por otro lado, Rebeca también ha querido tener una segunda cita con Jesse: "He estado muy a gusto y me pareces muy interesante para conocerte". Tras esto, la cantante de jazz le ha dicho a Jesse que le invitaba a tomar un vino fuera de 'First dates': "Nos vamos a tomar otro vino y hablamos de música".