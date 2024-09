El bigote de Mike, a lo Salvador Dalí, deslumbra a Isabel en la cena: "Me pone a cien"

'First dates' ha preparado una cena para Mike, un cineasta de 29 años , y para Isabel, una chica de 26 años que ya había estado anteriormente en el programa, pero que por casualidades de la vida no surgió el amor con su anterior cita. El primero que ha entrado al restaurante ha sido Mike.

"El bigote tiene un toque artístico, tiene un toque distinto y a mí todo lo que sea novedoso me pone a cien", ha asegurado Isabel sobre el bigote de Mike. Isabel le ha explicado después que se parecía a Salvador Dalí y que uno de los cuadros que más le gustaban del artista era 'El gran masturbador'.

"Es algo que me gusta hacer en mi tiempo libre y el cuadro me representa", ha señalado Isabel sobre el cuadro de Dalí. Mike ha tenido mucha conexión con su cita y ha admitido que si los dos fuesen a un museo se pondrían 'calientes' : "En una cita en un museo nos pondríamos súper cachondos".

Por otra parte, Isabel y Mike han hablado de que sus familias siempre han sido muy conservadoras, pero ellos se han dejado llevar y son más liberales. "Yo soy la oveja negra porque me revelé a eso de los 20 y no ha habido quien me parase", ha confesado Isabel. En la cita ha ido subiendo la temperatura hasta tal punto de que Mike ha explicado que estaba excitado.