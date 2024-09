La atrevida proposición sexual de Selina a Sergio en su cita: "¿Cumplirías esa fantasía?"

En el programa de Carlos Sobera se ha dado cita con Sergio , un empresario de 36 años que, en un principio (y en un final) no le ha gustado absolutamente nada. Lo primero que ha visto de él ha sido su pelo de color azul, que no era de su estilo: “Los colorines, no”.

La comensal del espacio de Cuatro ha sido muy sincera y ha asegurado que “lo único” que le ha gustado de él han sido “sus ojos”: “No me gustan sus dientes ni su pelo, no es mi rollo” , apuntaba la joven auxiliar de medicina.

Pese a que no ha sentido una atracción en un primer momento, Selina ha querido jugar un poco y no ha dudado en hacerle preguntas de lo más íntimas, con el objetivo de descubrir cuáles eran sus gustos sexuales.

“A mí me gusta mucho experimentar, pero no a todo el mundo le gustan mis fantasías” , aseguraba la comensal. Después de ese mensaje, no dudaba en contarle cuál era uno de sus grandes sueños eróticos y hacía una proposición a Sergio.

A Selina no le ha gustado nada su acompañante, pero no se ha cortado a la hora de dar rienda suela a la pasión con él y, en el baño del restaurante del amor, se han dado algún que otro beso “vampírico” .

Eso sí, el intercambiar muestras de cariño y pasión no ha servido de nada, ya que ella ha tomado la decisión de marcharse sola del programa de Carlos Sobera: “Como pareja, no. No me gusta que tengas el pelo de colores y tengo una obsesión con los dientes”, decía.