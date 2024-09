Esmeralda regresa cinco años después a 'First dates' y confiesa que sigue siendo virgen: "No hay manera"

Esmeralda ha vuelto a 'First dates' después de rechazar hace cinco años a su cita . Carlos Sobera la ha recibido con los brazos abiertos otra vez. La barcelonesa se ha presentado de nuevo cuando ha pisado el famoso restaurante de citas y el presentador no ha podido evitar preguntarle si sigue siendo virgen.

Tras la pregunta de Sobera, Esmeralda ha sido muy sincera sobre su vida sexual. "He hecho alguna cosilla, pero no hay manera. En Barcelona los chicos me rehúyen. No me veo tan rara, como soy tan segura a lo mejor es muy chocante para ellos", ha explicado Esmeralda.