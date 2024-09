Toni cuenta su historia a Jeanine: "Antes de fallecer mi mujer había superado veintidós cánceres"

Jeanine , de 70 años, profesora de autoescuela y ahora jubilada, de origen belga que lleva más de 40 años viviendo en España: “Vine sola con dos maletas, era mi sueño. Buscaba un clima favorable”. Y Toni, 76 años, ingeniero técnico jubilado, es de Gandía y busca algo más que una relación esporádica. Se conocian en nuestro restaurante de 'First Dates ' y es que lo que los dos tienen claro es que quieren dar puerta a la soledad.

Lo que más le llamaba la atención a Jeanine de su cita es que sus facciones no “eran típicas españolas”. Lo que si tenía claro Toni es que la primera impresión que le había dado ella había sido buena: “Es una señora agradable, guapa, me ha entrado por el ojo ”.

"La echo de menos y estoy vacío, busco a alguien que me haga compañía, no pretendo más”, confesaba él que contaba más detalles de cómo era su relación con ella: “Nos conocimos cuando ella tenia 14 años y yo 18 años, al final la confianza hace que te lleves como el perro y el gato, pero lo echo de menos. Hago algo y miro a ver si está y no está”.