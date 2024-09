La conversación más surrealista y graciosa entre Carlos Sobera y un soltero: "Soy el enemigo de un entrenador personal, soy cocinero"

Wen, soltero de 'First Dates', nos deja auténticos momentazos en el regreso del programa de citas de Cuatro

El detalle para Paula, soltera que ha tenido la cita con Wen, que ha sido determinante en su decisión final

Comienza una nueva temporada en 'First Dates' llena de amor y reencuentros inesperados. Una temporada en la que ya nos ha dado tiempo a conocer a personajes únicos, como es el caso de Wen, de 27 años. Este cocinero taiwanés vive en Madrid y tiene un humor muy particular: "Tengo cuatro idiomas: chino, español, inglés y tontería". Además, desataba la risa de Carlos Sobera al confesar a qué se dedica: "Soy enemigo de entrenador personal, soy cocinero".

Pero no iba a ser el único momentazo que nos dejaría junto al presentador. Y es que el soltero le preguntaba a Sobera si conoce Taiwán: "No, conozco un poco China. He estado en Shanghái y Beijing, punto pelota". Esto último desataba la risa de Wen: "¿Punto pelota? Yo no lo había escuchado". Por otro lado, le enseñaba un nuevo concepto a Carlos Sobera: "Yo soy de gato. Necesito mi tiempo libre y mi espacio, pero a veces necesito que una persona me acaricie".

La cita entre Wen y Paula

Por otro lado está Paula, de 26 años, una madrileña que se considera "una persona bastante empática y con ganas de vivir aventuras". Tiene una afición por encima de todo: viajar. Al reencontrarse, Wen le soltaba la primera: "Me llamo Wen, como cuándo en inglés". Los dos no podían esconder sus nervios antes de sentarse a cenar. Una vez en la mesa, se contaban sus hobbies y aficiones. Wen se sorprendía al saber que Paula nunca había tenido pareja.

"No he encontrado la persona adecuada. Soy bastante exigente, pero siempre que me ha gustado alguien me han hecho ghosting... o de repente tenía novia y yo no lo sabía... siempre me he fijado en un patrón de chico un poco tóxico", señalaba la soltera. Además, Wen le desvelaba que en Taiwán las relaciones amorosas van mucho más despacio que en Europa, que van 'más a saco'. Los dos se han lanzado a bailar en el 'cuarto del amor' de 'First Dates' y han vivido un divertido momento a solas.

La decisión final