A nivel pareja también afectan, generando distanciamiento y ansiedad, pero también irritabilidad, tensión y discusiones. No es raro que estas situaciones acaben con la relación , creando situaciones insoportables y de las que es mejor tomar distancia. Deshacerse de los celos no es nada fácil y en muchas ocasiones la única solución pasa por ponerse en manos de un profesional, que podrá tratarlos tanto a nivel individual como en la pareja.

No son pocas las ocasiones en películas y series de televisión en las que parecen decirnos que los celos son síntoma de amor, si alguien muestra celos desmedidos es porque su amor por la otra persona es inabarcable. Sin embargo, esto no es así, los celos exacerbados no son una buena señal y pueden acabar con una relación, porque no es sencillo lidiar con una pareja celosa, sobre todo cuando la situación va a más y puede desembocar en momentos incómodos o incluso violentos.