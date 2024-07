La mirada asesina de un soltero tras conocer que su cita quiere tener un vientre de alquiler: "Es comprar un humano"

Luis es un joven mucho más liberal y Juan una persona más conservador, unos aspectos que han hecho que no congenien

Luis, un estudiante de periodismo y comunicación audiovisual, amante de la prensa rosa, ha acudido a 'First dates' para encontrar a una pareja. El programa ha querido que el futuro periodista conozca a Juan, un chico de 21 años, estudiante de italiano. Sin embargo, las flechas de Cupido no han dado en la diana.

Los dos se han conocido y aunque han tenido muchos puntos en común, como las canciones de Bad Gyal, ha habido muchos otros aspectos en los que han estado enfrentados. La cena ha sido una batalla constante poniendo los valores de cada uno por delante. Luis es mucho más liberal y Juan más tradicional.

A Juan no le ha gustado nada que Luis no se quiera casar en un futuro: "Lo de que no se quiera casar me parece muy fuerte. Yo soy una persona muy tradicional y el casamiento, los hijos, la casa, un 'planing' de vida juntos, me parece como muy importante". Además, no le ha gustado que haya venido a la cita vestido con una sudadera.

Por otro lado, Luis ha explicado que no quiere tener hijos, ya que lo que quiere es adoptar: "Quiero adoptar a una china. Es mi sueño", ha comentado en mitad de la cena. Sin embargo, Juan ha asegurado que a él no le entusiasma la idea de adoptar y lo que quiere él es un vientre de alquiler.

Luis le ha echado una mirada asesina, ya que para él eso no está bien: "Como sigo mucho la prensa rosa, cuando leí que Ana Obregón se iba a coger un vientre de alquiler dije, 'madre mía se me ha caído una ídola', más que nada porque es como comprar un humano", ha contado Luis ante las cámaras.

La cita ha continuado a pesar de estos tiras y aflojas y los dos han podido tener una cita bastante amena y amigable. Luis y Juan no han parado de tener diversos temas de conversación, en los que se han dicho todas las verdades para conocerse tal y como son realmente.

La decisión final de Luis y Juan en 'First dates'

La pareja ha tenido que decidir si quieren una segunda cita o prefieren irse por separado. Juan le ha comentado a Luis que quiere seguir conociéndole: "Me has parecido súper majo, sí que podríamos llegar a conectar. Tenemos muchas cosas en común, de Bad Gyal y me has caído muy bien".

Sin embargo, Luis ha decidido no continuar conociéndole: "Me has parecido un chico bastante agradable, hemos compartido bastantes ideales, pero en otros aspectos sí que hemos chocado". Luis le ha comentado que el tema de los vientres de alquiler no le ha gustado nada.