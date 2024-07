Encontrar a alguien con quien compartir tu vida no siempre es una tarea sencilla, es necesario dedicarle tiempo, esfuerzo y cariño, y aun así, eso no asegura que la relación llegue a buen puerto. Acabe como acabe la historia de amor, todas tienen el mismo comienzo, una primera cita en la que empezar a conocerse y ver si existe química entre los dos.

Los expertos recomiendan ser uno mismo, llevar una ropa con la que nos sintamos cómodos y seguros , ser sinceros en todo momento y tratar de mostrarnos tal y como somos, pero eso no quiere decir que no haya algunos temas que es mejor dejar para más adelante. Centrarnos en nuestros hobbies, en nuestros puntos fuertes y en las cosas positivas puede ser lo mejor, y dejar para más adelante esos temas que habitualmente son fuente de conflicto .

¿Qué temas es mejor dejar para otro momento? Pues no existe una respuesta universal, pues cada persona es un mundo y lo que para muchos es motivo de discusión, para otros puede suponer una gran diferencia o una línea roja para plantearse dar un paso más en la relación, sin embargo, hay algunos que conviene evitar (en ese primer encuentro, no para siempre) para que la situación no sea incómoda.