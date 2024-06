Los tiempos de cada persona son diferentes, por eso acudir a una primera cita sin ideas preconcebidas es lo mejor. No podemos evitar los nervios de este tipo de encuentros, pero sí que podemos ahorrarnos la presión extra que supone esperar que las cosas salgan de una manera determinada, sea esta cuál sea.

Imponernos unos tiempos pensando que es lo que se espera de nosotros o de una primera cita no es lo mejor, siempre será más recomendable adaptarnos a lo que nos apetece en ese momento , lo cómodos que nos sintamos, la conexión existente o las ‘señales’ que recibimos de la otra persona.

Poco importará querer acabar la cita con un beso si la otra persona no está receptiva o no se siente cómoda con la situación. Del mismo modo, tampoco conviene encorsetarse en que se trata de una primera cita y es mejor dejar el primer beso para más adelante, cuando es algo que a ambos les apetece en el momento.

No existe un momento predeterminado para dar el paso , no existe un demasiado pronto o demasiado tarde, solo hay que encontrar el momento en el que ambos deseen dar el paso… y darlo. Aprender a leer las señales que marcan ese momento es lo que puede tener una complicación mayor.

Si mantiene tu mirada, juega con su cabello, inicia el contacto físico o sigue el comenzado por ti, serán signos de que la otra persona puede estar interesada, aunque como decimos, eso no es signo evidente de que quiera dar el paso y besarte. El momento y el lugar es también importante, pues no todo el mundo se siente cómodo con las muestras de afecto en público.

El final de la cita suele ser el instante en el que se da el paso, una despedida parece propiciar este gesto, por lo que esperar hasta el final de la cena puede ser lo mejor. Un lugar no demasiado público ni demasiado privado puede crear el ambiente de intimidad necesario para que el beso se produzca. Hay personas que por timidez (o por los motivos que sean) espera que sea la otra persona quien dé el paso. Si ese es tu caso, lo mejor es mandar ‘señales’ claras.

Si la respuesta es positiva, está claro que lo siguiente será el primer beso de la pareja, pero hay que estar dispuesto a aceptar que es posible que la respuesta sea un no; ambas son igualmente válidas. Esta negativa no tiene por qué querer que la cita no haya salido como nosotros hemos percibido, pero puede dar pie a una nueva conversación en la que tocará saber si esta primera cita también será la última.