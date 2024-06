Triunfa el amor entre dos románticos empedernidos durante su cita en 'First Dates': "Siento que el tiempo ha pasado volando"

En el tema de los niños, no iba a ser menos, Cristian confesaba que quiere ser profe porque le gustan mucho y Milena confesaba que le encantan, es más, le decía a su cita: “Mi sueño es ser madre algún día, pero tengo 18 años y todavía no es el momento”. Ante este sueño de Milena, Cristian asentía y comentaba que él también quiere, pero cuando tenga su trabajo y su vida estable.

Milena y Cristian odian los rollos de una noche y coincidir en eso para ellos ha sido muy importante. Cristian señalaba que durante la cena no ha habido ningún momento incómodo entre ellos y subrayaba haber notado ese 'feeling' con Milena. Viven el amor de forma parecida y siempre es bonito que dos personas que coinciden tanto en gustos e intenciones se encuentren gracias a 'First Dates'.

Respecto a sus gustos musicales, parece que también coinciden, Milena se declara fan de Taylor Swift y Cristian le comentaba: "Las chicas tendéis mucho a Taylor, a mí también me gusta, no me sé ninguna en concreto, pero me gusta escucharlas". Y es que a Cristian le va más el reguetón porque dice que le anima mucho, aunque también es fan de la música clásica.