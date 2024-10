Lucía Etxebarria no se cree a Rita Maestre y desvela otra víctima de Íñigo Errejón: "La sacó de su casa a empujones"

Íñigo Errejón anunció que dejaba la política y, horas después, la actriz Elisa Mouliaá interponía una denuncia contra él por acoso sexual. Desde su partido, 'Más Madrid', confirmaban que sabían que tenía problemas, aunque no que eran tan graves.

Tras estas palabras de la política, el programa conectaba con la periodista Lucía Etxebarria, que en primer lugar dudaba de esta versión: "A mí me extraña que no lo supiera porque si yo lo sabía y tengo pruebas, me extraña". Así mismo, puntualizaba sus palabras y decía: "A veces la que está al lado es la última en saberlo".