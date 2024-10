Exclusiva | Las acusaciones de chantaje de Daniel Sancho contra Edwin Arrieta, ante el juez: "Tenía una foto mía con dos mujeres"

Caso Daniel Sancho: accedemos a lo que dijo dentro del juicio por primera vez

El acusado no muestra arrepentimiento: "Me siento mal por lo que pasó, pero no culpable"

El testimonio clave del policía que lideró la investigación del 'caso Daniel Sancho': "Ya sabíamos que era el sospechoso que buscábamos"

'En boca de todos' ha accedido en exclusiva a lo que ocurrió en el interior de la sala durante el juicio contra Daniel Sancho. Ya condenado a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta. El juicio comenzó en abril y por primera vez el programa muestra las declaraciones del principal acusado.

"Antes de viajar a Tailandia nunca había tenido una relación sexual con Edwin. Nunca le he mandado una foto desnudo a su móvil. Yo no sabía si a Edwin le gustaba o no, no le invité a tener relaciones sexuales, pero se dio el caso", comenzaba relatando Daniel Sancho ante el juez.

Daniel Sancho explica las amenazas de Edwin

Aunque Sancho admite que primero existía un vínculo sexual entre ambos, parece que ante el juez, lo niega rotundamente y denuncia presuntas amenazas de Edwin que le hacen temer por la vida de su familia: "Edwin se acercó para estrangularme. Me amenazó con revelar una foto con dos mujeres y enviársela a mi novia. También con hacer daño a mi hermana y a mis seres queridos".

Respecto al momento de la discusión tras recibir estas amenazas hacia su familia, Daniel explica con detalle como fue su enfrentamiento con Edwin: "Él me mordió la mano y por eso le di un puñetazo y es cuando se dio con la cabeza en el lavabo. No pedí ayuda porque estaba asustado. Me dijo que era una persona muy influyente".

Sin embargo, lo extraño en las declaraciones de Daniel al juez, es que tenía miedo de pedir ayuda, pero no a comprar unos cuchillos de grandes dimensiones y descuartizar el cuerpo, que relataba así: "He trabajado como chef, tengo experiencia en el uso de cuchillos y tiré la mayoría de órganos en Koh Phangan".