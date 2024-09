Las declaraciones de los acusados por el brutal asesinato de la podóloga ante el juez: "La idea era asustarla e intimidarla"

Todo ocurre cuando Carlos, un supuesto paciente de la podóloga, concretó una cita con ella, pero su fin no era que la atendiera sino otro. Ayudada por otras tres personas más, la golpearon para que les dijera donde estaba la caja fuerte , pero una vez allí, ella no quiso facilitarles la clave y terminaron asfixiándola.

La primera en declarar ha sido Consuelo, compañera de la podóloga asesinada, que afirmaba: "Teníamos una relación cordial, aunque nosotros la veíamos como una jefa un poco dura. A mí nunca me habló de cajas fuertes, ni de otras cosas. Soy totalmente inocente de todo esto. Solo me arrepiento de no haberlo denunciado".