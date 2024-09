Las palabras de dolor de la madre de un guardia civil fallecido en Barbate a Karim El Baqqali: "No fue un accidente, ni perdono, ni olvido"

Paqui, respecto a lo que ha declarado en sala Karim señalando que había sido un accidente, afirmaba: "Yo he visto el vídeo y se ve perfectamente como la lancha arremete contra la zodiac, eso no es un accidente. Solo recula, pero su pretensión fue ir a por ellos".

Así mismo, durante su comparecencia, Karim se ha disculpado con las familias de los fallecidos y ha pedido perdón, pero Paqui no las acepta: "Yo ni perdono ni olvido y aunque entre en prisión jamás lo olvidaré. Me han quitado a mi hijo, que es lo más grande que yo tenía. Él ha dado su vida por España y yo voy a seguir luchando por él. No me voy a callar y hasta que se haga justicia no voy a parar".