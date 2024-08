Desvalijan una casa familiar en Ali-Gobeo mientras duermen: "Al despertarnos mi padre dio la voz de alarma"

Xavi Fernández, uno de los hijos de la familia afectada, ha hablado en 'En boca de todos' sobre el robo que han sufrido. "Más que susto, al principio fue sorpresa, porque no nos enteramos absolutamente de nada", le ha comentado Xavi a David Aleman, el presentador del programa.

Tras esto, ha explicado que piensan que les han drogado para robar tranquilamente, aunque no lo ha asegurado del todo: "Es una de las teorías que planteamos. Cuando me desperté estaba consciente y tenia energía. No sentía ninguno de mis sentidos afectados". Sin embargo, Xavi se ha seguido preguntando cómo nadie ni sus perros se enteraron.