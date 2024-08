La alcaldesa de Otero, testigo del asesinato de una joven de 17 años por su padrastro: "Sentimos los disparos"

Ana Isabel Labrado, la alcaldesa de Otero , ha hablado sobre lo que presenció aquel día y ha hablado en directo para el programa. Como testigo, la alcaldesa ha comenzado a relatar lo que vivió: "Llegó a pedir ayuda y nos dijo que su hija estaba herida y que no sabía si estaba muerta o no".

También ha apuntado que la mujer se encuentra ingresada de gravedad: "Por lo que me han dicho está bastante grave. No sé si se recuperará o no". Ana Isabel ha narrado cómo se enteró de los disparos: "Llegamos a las siete menos veinte para abrir el bar y estaban discutiendo en la calle. Al rato sentimos y escuchamos disparos, salimos y no vi a nadie".