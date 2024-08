Las lágrimas de una familia tras perder su casa por un incendio: "Por favor, si alguien nos puede ayudar..."

El hermano ha aclarado que él salió a hacer algún recado y se encontró con el problema: "Yo fui a comprar el pan porque mi chica estaba cocinando para comer y al subir por las escalera escuché gritos, tiré la barra de pan y la Coca-Cola y me metí para dentro. Cogí el cubo de la fregona para intentar apagar el fuego, sofocarlo, pero me fue imposible".

Tras esto, ha señalado que había dos gatitos que no ha podido salvar : "Estuve como un minuto y medio dentro de la casa porque teníamos cuatro animales, dos gatos y dos perros. Me puse a buscar a los animales y nada, los dos gatos han fallecido y los dos perros los he podido salvar".

Por otra parte, el hermano ha explicado que Mariángeles, su madre, no quería salir de la casa por la desesperación : "Mi madre no quería salir, había unos señores abajo que fue a los que envié para que bajaran a mi madre. Mi madre se quería quemar dentro de la casa".

Después de hablar con el hermano, otra de las familiares ha pedido ayuda a toda la audiencia : "Es una situación muy angustiosa. Yo estoy cobrando 450 de ayuda de paro y mire por donde lo mire no puedo hacer una vivienda. No tengo papeles para podernos alquilar cualquier cosa".

Entre lágrimas, la mujer ha pedido participación para que por lo menos pueden meterse en algún sitio: "No me quiero mover porque es muy doloroso que yo me vaya el pueblo y ellos que se queden aquí. Pido máxima participación, por favor os lo pido, a todo el que nos esté viendo en estos momentos. Esta situación es muy dura y más cuando no tenemos ni padre de familia, ni nadie que nos pueda echar una mano".