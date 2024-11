Las lágrimas desesperadas de Paqui, okupada por su hija: "Me pegó y quiso tirarme por las escaleras"

Esta mujer nos contaba que hace ocho días su hija le pegó: " Me quiso tirar por la escalera , me dio un testarazo con la pared. Me duele todo el cuerpo". La que nos contaba la escena en la que terminó agrediéndole.

"He tenido que irme de mi casa, no estoy en la calle porque me ha acogido una vecina de otro barrio y he tenido que alquilar mi casa para poder pagar en la que vive mi hija. Lo está destrozando todo, venga escándalos...", relataba Paqui en nuestro plató, que hace un llamamiento: "Estoy esperando a que me conteste el juez, llevo dos años y medio escribiéndole. Necesito mi casa y el dinero, pero el juez no tiene tiempo. He puesto denuncias, pero los juzgados están muy saturados".