Manu Tenorio se disculpa con la periodista Patricia Suárez por sus malas formas: "Reaccioné de una forma inaceptable"

En primer lugar, le ha querido pedir disculpas a una periodista de un programa de 'RTVE' : "Con Patricia Suárez tuve una actitud y unas palabras que fueron inadecuadas. Reaccioné de una forma inaceptable y le quiero dar las gracias porque me disculpé con ella por teléfono. Ha sido muy amable de cogerme el teléfono.

Por otro lado, la portavoz de Podemos, María Teresa Pérez , le acusaba hace unos días de ser un deudor y un moroso con Hacienda . El cantante ha traído al programa las pruebas que demostrarían que no tiene ninguna deuda con Hacienda. Manu Tenorio le ha entregado a los presentadores un certificado de la Agencia Tributaria para demostrar que no tiene ninguna deuda: "Lo vamos a demostrar con documentos oficiales del Estado".

Manu Tenorio ha explicado que su abogado ha tomado acciones legales contra ella. Nacho Abad y David Aleman han abierto el documento de la Agencia Tributaria en el que ponía claramente que no debía nada : "Se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias".

El cantante ha querido dejar claro que el documento no es ninguna falsificación documental , ya que iría directamente a la cárcel. Además de ese documento, Manu Tenorio ha traído otros dos documentos en el que ha especificado que Hacienda le ha tenido que devolver dinero.

El cantante ha mirado a cámara y con los papeles en la mano lo ha señalado: "Hacienda me devuelve dinero porque he pagado de más". Por último, Manu Tenorio ha dejado claro que la dotación económica que le ha pagado el programa la va a utilizar para luchar contra el cáncer: "Sonrisas sin cáncer', he acordado que esa dotación económica va a ir directamente a ellos".