Manu Tenorio, atónito ante las informaciones sobre sus inquiokupas: "Me quedo patidifuso"

Manu Tenorio denunció que no puede recuperar su vivienda, que sus inquilinos viven allí sin contrato desde hace un año y que le deben 10.000 euros

Los inquilinos se habrían defendido asegurado que pagan a Hacienda su renta por una supuesta deuda de Manu Tenorio

Manu Tenorio envía un mensaje tras las críticas de Podemos: "Me parece deleznable, vergonzoso y bochornoso"

Manu Tenorio ha denunciado públicamente que está siendo víctima de la inquiokupación, acusa a sus inquilinos de vivir en su casa con un contrato ya vencido y les reclama una deuda de 10.000 euros. Sin embargo, los aludidos aseguran que pagan pero a Hacienda por una supuesta deuda del cantante y 'Código 10' ha tenido acceso a una información exclusiva que da un giro a la historia.

Manu Tenorio se emociona hablando de su madre, que vivió en la casa

Se han dicho muchas cosas del cantante pero él insiste en que nadie puede darle lecciones. Compró la casa para su madre nada más salir de 'Operación Triunfo' y lo hizo porque siempre recuerda cómo fue su lucha desde que se quedó viuda. Emocionado, Manu Tenorio contaba: "A las cinco de la tarde me asomaba la balcón de mi casa a ver cómo mi madre se iba a trabajar y se iba como Penélope, con su bolsito de piel marrón e iba rota de dolor porque no se podía quedar con sus hijos! (...) "A mí nadie me puede venir a decir lo que es luchar en la vida porque lo he masticado, saboreado".

Así, Manu niega que comprara esa casa con otro ánimo que no fuera disfrutarla: "Mi madre vivió allí, mi abuela murió en esa casa", narraba. Pero por sus condiciones físicas, su madre se fue a vivir a casa de su hermana y el cantante decidió alquilar.

Ya tuvo problemas con un inquilino anterior y después volvió a alquilarla a los actuales inquilinos, con quien no tuvo problemas hasta que dejaron de pagar: "Le dije no te voy a renovar más el contrato". Sin embargo, llevan desde entonces dándole largas.

Manu Tenorio niega tener deudas con Hacienda: "A mí no me han intervenido las cuentas"

En directo en el plató de 'Código 10', el cantante desmentía en primer lugar lo que se ha dicho de él y lo demostraba con un argumento: "Yo no tengo problemas con Hacienda y, si alguien los tiene, lo que hace Hacienda es intervenir tus cuentas, congelarlas, y eso no ha pasado nunca, por lo tanto, yo con Hacienda no tengo deudas".

Manu Tenorio ha apuntado que lo que sí tiene son aplazamientos para hacer frente a sus pagos y 'Código 10' se ha puesto en contacto con una fuente de la Agencia Tributaria, que responde que solo se pediría a los inquilinos que pagasen a Hacienda su renta si el cantante tuviera una deuda impagada o hubiera incumplido los fraccionamientos, cosa que él niega.

La otra versión de los supuestos inquiokupas

Sin embargo, hay una primera versión que queda muy lejos y que empezó mucho antes. 'Código 10' ha tenido acceso al testimonio del exjefe de la pareja, que trabajó en un bar nada más llegar a la localidad y él mismo nos cuenta qué le dijo él: "Me comentó tenía problemas en la vivienda y que había dejado de pagar".

Al parecer, el cocinero le dijo que en el baño "se le había caído el techo": "No sé a qué acuerdo llegaron, lo único que me comentó fue eso que se le había caído el techo", narraba. Además, negaba haber oído nada sobre Hacienda: "A mí no me comentó nada de eso".

Pero en el plató del programa, Manu Tenorio explicaba que jamás se han puesto en contacto con él para reclamarle esos arreglos y a cambio ponerse al día con las rentas.

Hay más y es que, según ha podido averiguar el reportero Adolfo Arias, la pareja ha tenido varias empresas y habrían tenido problemas: "No pagan presuntamente lo que deben, fruto de las deudas que han estado arrastrando habrían sufrido algún embargo en su cuenta y les afectaría a la nómina que reciben".