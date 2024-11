La historia de una joven de 20 años de Las Palmeras: "Tengo cinco hijos y estoy divorciada, me dejó por otra"

"Estoy divorciada. Me ha dejado. Le gustó otra de fuera hace un año ya. Se conocieron por TikTok. Es que el TikTok es mucho pute***", continuaba, añadiendo que aún no lo ha superado porque "algo queda en el corazón".

Cuando él se marchó a vivir con su nueva pareja a Sevilla, ella se quedó con los niños: "Mi madre me ayuda", añadía. No obstante, el padre de los pequeños viene a verlos y se aloja en la que era su casa: "Viene, viene, y se queda en mi casa a dormir. Y de vez en cuando nos juntamos. Aunque esté con la otra, yo no soy celosa. La otra no sabe que viene a mi casa", finalizaba.