Un propietario multimillonario es 'traicionado' por su jardinero en Marbella: "Vi a alguien en mi casa y desde ahí no puedo entrar"

'Callejeros' ha hablado también con el dueño de la casa, quien ha asegurado para el programa de Cuatro tras lo ocurrido que se encuentra mejor. "Antes de saberlo vivía en Suecia. Yo no comprobaba la casa cada mes. Yo tenía un chico de Marruecos que hacía todo y tenía las llaves" , cuenta el propietario. Además, añade que se percató de todo cuando abrió el restaurante en Fuengirola: "Vi a alguien en mi casa" . Fue más adelante cuando intentó abrir y sus llaves no le funcionaban.

En cuanto a si conocía al agente inmobiliario cuenta que no. Y no solo eso. Cree que no es la primera vez que este hombre hace algo parecido en Marbella. Y según el propietario de la casa, el agente inmobiliario publicó en una plataforma la villa sin su permiso. Fue entonces cuando se quedó en shock. Un desastre y caos tanto para el propietario de la casa como para aquellos que quieren alquilar la casa, que se enteran in fraganti de que esa casa es una estafa y no van a poder estar en ella por motivos contractuales y legales.